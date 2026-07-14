Milli takımın eski futbolcularından ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, gözaltına alındı. İddiaya göre Nihat Kahveci, eşi Fulya Sever Kahveci ile birlikte Sarıyer’de bulunan bir restorana gitti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre burada vakit geçiren çift arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre öfkelenen Nihat Kahveci, önce eşini darbetti, ardından masada bulunan şişeyi fırlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski milli futbolcuyu gözaltına alarak emniyete götürdü. Kahvecinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

EŞİ ÖNCE YAZDI SONRA SİLDİ

Öte yandan Fulya Sever Kahveci yaptığı paylaşımı sildi.

Soruşturma kapsamında Kahveci’nin eşinin şikayetçi olmadığı, darp raporu almak istemediği ve ifade vermeyi de reddettiği öğrenildi.

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Fulya Sever Kahveci darp iddialarını yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz Nihat Kahveci’yle 19 Temmuz 2018’den bu yana 8 yıldır evliyiz ve iki çocuğumuz var. Sevgi ve saygı çerçevesinde medyanın bu kadar önünde olmamıza rağmen, ilişkimizi, arkadaşlığımızı, dostluğumuzu, beraberliğimizi her zaman korumayı sağladık. Bundan sonra da aynı şekilde sağlıyor olacağız.

Ek olarak eşler arada aynı fikirde olmayabilir, tartışabilir ama bu asla eşimin bana şiddet uygulayacağı durumunu oluşturmayacaktır. Böyle yalan haberleri kınıyorum, bu tip haberleri yapanları kınıyorum. En azından sorabilirdiniz."

ESKİ EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

Nihat Kahveci'nin eski eşi Pınar Kaşgören, daha önce mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırmıştı...

Kaşgören, Kahveci'nin çocuklarına mesaj yoluyla hakaret ettiği ve sözlü şiddet uyguladığı iddiasıyla Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Nihat Kahveci'nin eski eşi ve çocuklarına yaklaşmaması ile herhangi bir iletişim kurmaması yönünde koruma ve uzaklaştırma kararı vermişti.

NİHAT KAHVECİ KİMDİR?

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nihat Kahveci, futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başladı.

Siyah-beyazlı takımın ardından İspanya'ya transfer olan Kahveci, Real Sociedad ve Villarreal formalarını giydi.

Başarılı futbolcu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yarı finale yükseldiği EURO 2008 kadrosunda da yer aldı.