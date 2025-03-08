Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Sokak’ta bulunan 4 katlı bir restoranda gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, müşteri olarak restorana gelen bir kişi, arızalı olan asansörün kapısını açtı. Asansör kabininin olmadığını fark etmeyen müşteri, birinci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, asansör boşluğuna düşen kişiyi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.