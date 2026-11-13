Dışarıda yemek yerken tabağın kenarına bırakılan çatal, bıçak ve kaşıkların duruşu profesyonel servis personeli için sessiz bir iletişim kodu anlamına geliyor. Uluslararası servis adabı kurallarına göre yemek takımlarının masadaki konumu, müşterinin isteğini garsonlara doğrudan iletiyor.

METAL KAŞIĞI MASAYA TERS KOYMAYIN

Geleneksel restoran kültüründe çorba veya tatlının ardından kaşığın masaya ya da tabağın yanına ters (çukur kısmı aşağı bakacak şekilde) bırakılması, servis personeline "Yemeğim bitti, yeni bir servis istemiyorum, masayı toplayabilir ve hesabı getirebilirsiniz" mesajını veriyor. Bu işareti gören deneyimli garsonlar, müşteriyi bölmek ya da "Devam edecek misiniz?" diye sormak yerine doğrudan hesap pusulasını veya ikram çay-kahve servisini masaya getiriyor.

FARKINDA OLMADAN YAPANLAR ŞAŞIRIYOR

Sosyal medyada gündem olan bu kuralın ardından pek çok kullanıcı, farkında olmadan kaşığı ters bıraktıkları için yemekleri henüz bitmeden garsonların hesap getirmesine anlam veremediklerini paylaştı. Uzmanlar, özellikle kurumsal restoranlarda bu işaretlerin aktif olarak takip edildiğini belirtiyor.