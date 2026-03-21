Olay, saat 02.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunda İnegöl girişindeki bir restoranda meydana geldi. Mustafa K. ile Koray G. gittikleri restoranda hesap ödedikleri sırada işletmedeki 2 müşteri ile aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüphelilerden biri elindeki bıçakla Mustafa K.’yi karnından, Koray G.’yi ise sırt ve sağ bacağından yaraladı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

