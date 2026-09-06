Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren restoranda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İKİ TARAF DA SİLAH ÇEKTİ Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. 2 ÖLÜ, 3 YARALI Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin restoran ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak başlattığı inceleme sürüyor.

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