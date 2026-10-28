Restoranda yapılan denetimde mide bulandıran görüntüler

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir tavuk restoranını denetleyen zabıta ekipleri, bozulmuş tavuklar ve hijyen eksiklikleri tespit etti. İşletmeye cezai işlem uygulandı.

Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gıda işletmelerine yönelik denetimleri sırasında, restorandaki bazı ürünlerin bozulduğu ve zeminle temas edecek şekilde muhafaza edildiği belirlendi. Kontrollerde ayrıca hijyen eksiklikleri olduğu ve haşere girişini önleyecek sinekliklerin bulunmadığı tespit edildi.

Denetim kapsamında bozulmuş 5 çiğ, 5 pişmiş tavuk ile yaklaşık 5,5 kilogram doğranmış tavuk eti imha edildi.