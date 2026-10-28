Moskova'daki lüks bir restoranda yemek yiyen bir müşteri, masada peçeteye sardığı yaklaşık 5 bin dolar değerindeki pırlanta takıyı personelin çöpe atması üzerine çöp konteynerinde aramak zorunda kaldı. Masadaki atıklarla birlikte doğrudan çöpe giden binlerce dolarlık mücevher, gece boyunca süren arama çalışmasına yol açtı.

5 BİN DOLARLIK TAKI NASIL ÇÖPE GİTTİ?

Restoranda arkadaşlarıyla akşam yemeğine katılan kadın, rahatsızlık vermesi üzerine eşinin hediye ettiği yaklaşık 5 bin dolar değerindeki pırlanta takıyı boynundan çıkardı. Mücevheri masadaki bir peçetenin üzerine koyan müşteri, yemek süresince takıyı masada unuttu. Masayı temizleyen servis personeli ise peçeteyi atık zannederek üzerindeki takıyla birlikte doğrudan çöp torbasına sıyırdı.

LÜKS RESTORANIN ÇÖP KONTEYNERİNDE ARAMA YAPTI

Gecenin sonunda takısının yanında olmadığını fark eden kadın, restoran yönetimine başvurdu. Güvenlik kamerası kayıtları ve personelin ifadeleri doğrultusunda masadaki peçetenin diğer atıklarla birlikte çöp poşetine konulup arka bahçedeki ana konteynerlere taşındığı anlaşıldı. Kadın, elbiseleriyle birlikte restoranın arka alanında yer alan dev çöp konteynerlerinin içindeki poşetleri tek tek açarak arama yaptı.

Personelin ve güvenlik görevlilerinin gözetiminde yapılan arama sürecinde restorandan çıkan onlarca çöp poşeti teker teker incelendi. Çöp konteynerlerinin boşaltılmasına kısa bir süre kala peçeteye sarılı haldeki pırlanta takıya ulaşıldı.

RESTORANLARDA PEÇETEYE SARILAN EŞYA RİSKİ

Hizmet sektöründe özellikle değerli takı, saat veya diş apareyi gibi eşyaların masadaki peçetelere sarılması sıkça benzer kayıplara yol açıyor. Temizlik personellerinin hızlı servis temposunda masadaki buruşuk veya kapalı peçeteleri doğrudan atık olarak kabul etmesi, maddi değeri yüksek nesnelerin çöp toplama alanlarına gitmesine neden olan en yaygın etken olarak belirtiliyor.