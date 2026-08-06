ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir restoran, rekabette öne çıkmak için sıra dışı bir konsepti hayata geçirdi. Hollywood kentindeki işletme, her ayın ilk pazartesi günü düzenlediği "çıplak yemek deneyimi" etkinliğiyle 18 yaş üzerindeki konuklarını kıyafetsiz ağırlıyor.

"YASALARA UYGUN"

Restoranın sahibi ve şefi Maurad Ali, fikrin mekanı kiralayan bir naturist gruptan ilham aldığını söyledi.

Yoğun rekabet ortamında farklı bir deneyim sunmak istediklerini belirten Ali, ilk etkinliğe yoğun ilgi gösterilmesinin ardından organizasyonu her ay düzenlemeye başladıklarını ifade etti.

Hollywood Belediyesi Sözcüsü Joann Hussey ise çalışanların etkinlik boyunca giyinik kalması ve organizasyonun kapalı bir etkinlik olarak düzenlenmesi nedeniyle uygulamanın yasalara uygun olduğunu açıkladı.

ERKEKLERE 250, KADINLARA 150 DOLAR

Yaklaşık 20 kişiyle sınırlı etkinlikte erkekler 250 dolar, kadınlar 150 dolar, çiftler ise 300 dolar giriş ücreti ödüyor.

Ücrete şampanya ikramının yanı sıra filet mignon, Florida ıstakoz kuyruğu, trüflü makarna ve tatlıdan oluşan beş çeşit steakhouse menüsü de dahil.

İÇERİ GİRDİKTEN SONRA SOYUNUYORLAR

Etkinliğe yalnızca 18 yaşını dolduran kişiler katılabiliyor. Konuklar restorana girdikten sonra kendilerine ayrılan özel alanda kıyafetlerini çıkarıyor.

İsteyenlere bornoz, oturma minderi ve diz örtüsü verilirken, katılımcıların büyük bölümü bornoz kullanmamayı tercih ediyor.

Etkinlik boyunca restoran çalışanları tamamen giyinik kalıyor.

Ayrıca katılımcılar arasında rızaya dayanmayan herhangi bir fiziksel temasa kesinlikle izin verilmiyor.

Sıradaki "çıplak yemek deneyimi" etkinliğinin 7 Eylül Pazartesi günü 19.00-22.00 saatleri arasında düzenlenmesi planlanıyor.