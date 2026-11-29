Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Tüketici İşleri Ajansı tarafından hazırlanan kampanya, 1 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar devam edecek. Yıl sonu kutlamaları ve yeni yıl buluşmaları nedeniyle restoranlarda yoğunluğun arttığı bu dönemde gıda israfının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kampanya kapsamında restoranlarda yemek tüketimine yönelik çeşitli uygulamalar hayata geçirilecek.

RESTORANLARDA 30-10 YÖNTEMİ UYGULANACAK

Kampanya kapsamında restoranlara ve yemekli organizasyonların düzenlendiği mekanlara özel afişler ve masa kartları dağıtılacak. Özellikle kalabalık yemek organizasyonlarında gıda israfını önlemek amacıyla 30-10 yöntemi teşvik edilecek.

Bu yönteme göre davetlilerden, yemeğin başlamasının ardından ilk 30 dakika boyunca ve etkinliğin sona ermesinden önceki son 10 dakikada masalarında kalarak yemeklerini tüketmeleri istenecek.

Sipariş ettiği yemeği bitiremeyen müşteriler ise restoranla anlaşarak kalan yemeklerini paket yaptırabilecek. Yemeklerin paketlenmesinde gıda güvenliği ve hijyen koşulları dikkate alınacak.

HER YIL 4 MİLYON 610 BİN TON GIDA İSRAF EDİLİYOR

Resmi verilere göre Japonya'da her yıl tüketilebilir durumda olan yaklaşık 4 milyon 610 bin ton gıda israf ediliyor. Bu miktarı azaltmak isteyen yetkililer, restoranların yanı sıra otelleri, yerel yönetimleri ve tüketicileri de kampanyaya dahil ediyor.

Çalışmalar yalnızca restoranlarla sınırlı kalmayacak. Evde tüketilmek üzere hazır yemek satın alan vatandaşlardan da ihtiyaçları kadar alışveriş yapmaları istenecek.

Yetkililer, tüketicilerin sipariş ve alışveriş alışkanlıklarında yapacakları küçük değişikliklerle ülke genelinde gıda israfının azaltılmasını hedefliyor.