Dışarıda yemek yemek keyifli bir aktivite olsa da sipariş vermeden önce bazı gıda güvenliği kurallarını göz önünde bulundurmak sağlığınız açısından büyük önem taşır.

Restoran sahibi bir arkadaşından edindiği sektör sırlarını paylaşan TikTok içerik üreticisi @juliabesz.bloommoneying, müşterilerin genellikle gözden kaçırdığı ancak yiyeceklerin tazeliğini ve kalitesini doğrudan etkileyen 4 önemli noktaya dikkat çekiyor.

Mutfaklardaki saklama koşullarından malzemelerin işlenme biçimine kadar pek çok detayı bilmek, dışarıda çok daha bilinçli tercihler yapmanızı sağlayabilir.

1. "Günün özel önerilerine" temkinli yaklaşın

İçerik üreticisinin ilk uyarısı, özellikle mevsimi olmayan ürünlerin kullanıldığı ve standart menüde yer almayan "özel önerilere" karşı dikkatli olunması yönünde. Arkadaşının deneyimlerine dayanarak bu durumu özetleyen fenomen, "Kulağa oldukça masum ve özel gelse de restoran sektöründe bu öneriler genellikle 'bozulmadan önce hızla tüketmemiz gereken malzemeler' anlamına gelir." ifadelerini kullanıyor.

Yemeğin bayatlığını gizlemek için yoğun sosların kullanıldığını ve garnitürlerle dikkatin dağıtıldığını belirten içerik üreticisi, günün sonunda aslında bir önceki günden kalan malzemelere yüksek ücretler ödendiğini vurguluyor.

2. Deniz ürünlerini kıyı bölgelerinde tercih edin

İkinci uyarı ise deniz ürünleri tüketimiyle ilgili. Balık ve diğer deniz mahsullerini yemek istiyorsanız denize kıyısı olan bölgelerdeki restoranları tercih etmeniz öneriliyor. Kıyıdan uzak noktalarda ürünlerin tazeliğini kaybetme olasılığının yükseldiğine ve tedarik sürecindeki soğuk zincir aksaklıkları ya da yetersiz saklama koşulları nedeniyle bakteri üreme riskinin arttığına dikkat çekiliyor.

3. İçeceklerdeki buza dikkat edin

Üçüncü ipucu özellikle yoğun çalışan kafe ve barlardaki buz kullanımını hedef alıyor. Müşteri sirkülasyonunun çok yüksek olduğu mekanlarda buz makinelerinin yeterince sık ve detaylı temizlenmediğini belirten içerik üreticisi, bu durumu "Temelde buzlu bir bakteri yuvası içiyorsunuz." sözleriyle eleştiriyor.

4. Bekletilmiş tavuk ürünlerinden kaçının

Son uyarı ise tavuk yemekleri üzerine. Yeterince iyi pişirilmemiş tavuğun salmonella zehirlenmesine yol açabileceği bilinse de asıl tehlike pişmiş tavukların bekleme koşullarında yatıyor.

Açık büfelerde veya fast food restoranlarında ısıtıcıların altında ve yoğun insan sirkülasyonunun olduğu alanlarda uzun süre bekletilen tavukların, bakterilerin çoğalması için son derece elverişli bir ortam oluşturduğu belirtiliyor.