Artan rekabet, değişen tüketici alışkanlıkları ve yükselen maliyetler, restoran sektöründe sürdürülebilir büyümeyi her zamankinden daha kritik hale getiriyor.

Geleneksel yöntemlerle büyümeye çalışan markalar zorlanırken, sistematik ve ölçeklenebilir yapılar kuran işletmeler öne çıkıyor. Sektörde başarı artık sadece lezzetle değil, operasyonel akıl ve doğru kurgulanmış iş modelleriyle belirleniyor.

Global konaklama ve operasyon danışmanı Ertan Çakmak, restoran sektöründe büyümenin en kritik unsurlarından birinin “tekrarlanabilir ve ölçülebilir sistemler” olduğunu vurguluyor…

Büyümenin temelinde sistem ve operasyonel disiplin var

Birçok marka, tekrarlanabilir ve ölçülebilir sistemler noktasını göz ardı ediyor. Çakmak’a göre bir restoranın başarılı olması ile o başarının farklı lokasyonlara taşınabilmesi arasında ciddi bir fark bulunuyor.

“Bugün pek çok işletme iyi bir ürün ya da güçlü bir konseptle yola çıkıyor ancak bu yapıyı ölçekleyebilecek operasyonel altyapıyı kuramadığı için büyüme sürecinde zorlanıyor. Oysa sürdürülebilir büyüme; standartlaşmış operasyonlar, güçlü ekip yapısı ve veriyle desteklenen karar mekanizmalarıyla mümkün” diyor.

20 yılı aşan kariyerinde uluslararası pazarlarda büyük ölçekli dönüşümlere liderlik eden Çakmak, yüksek performanslı organizasyonlar kurma ve markaları büyütme konusunda edindiği deneyimi sahaya yansıtan isimlerden biri.

Özellikle teknoloji ile operasyonu entegre eden yapılar kurmanın, yeni nesil restoran markaları için vazgeçilmez hale geldiğini ifade ediyor.

Migros One bünyesinde sıfırdan kurulan bir yapıyı kısa sürede ülke geneline yaymayı başaran bir ekosistemi yöneten Çakmak’ın içinde olduğu bu yapı, 18 ayda 3 milyon siparişi aşarak, ölçeklenebilir sistemlerin doğru kurgulandığında hızlı sonuç verdiğini gösteriyor.

Teknoloji ve deneyim entegrasyonu, yeni dönemin anahtarı

Günümüzde restoranların sadece mutfak performansıyla değil, uçtan uca deneyim tasarımıyla rekabet ettiğini belirten Çakmak, dijital altyapının bu sürecin merkezinde yer aldığını söylüyor. Özellikle online sipariş sistemleri, veri analitiği ve operasyonel otomasyonun, büyümenin en önemli kaldıraçları arasında yer aldığını vurguluyor.

Daha önce Michelin yıldızlı şeflerle çalışarak dünya standartlarında misafir deneyimleri tasarlayan Çakmak, bu deneyimlerin, bugün danışmanlık verdiği projelerde “kusursuz operasyon ve güçlü deneyim” dengesini kurmasına katkı sağladığını ifade ediyor.

Vakko Food’da operasyon direktörü olarak görev yaptığı dönemde, 30’dan fazla lokasyonda yürüttüğü dönüşüm süreciyle hem marka değerini hem de finansal performansı güçlendiren Çakmak, “Doğru yapı kurulduğunda büyüme sadece hacim artışı değil, aynı zamanda karlılık ve marka algısında da sıçrama yaratır” diyor.