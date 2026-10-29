Uygulama özellikle ailelerin aynı masada oturmasına rağmen telefon ekranlarına yönelmesi üzerine hayata geçirildi. Restoranlar, yemek saatlerinde yüz yüze iletişimi artırmayı ve müşterilerin birlikte geçirdiği zamanı daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

15 RESTORANDA UYGULAMA BAŞLADI

Sardinya'daki 15 restoranın katıldığı pilot uygulama, yemek masalarında cep telefonu kullanımını azaltmaya odaklanıyor. Müşterilerin telefonlarını bir kenara bırakarak yemeklerine ve masadaki sohbetlere daha fazla zaman ayırması teşvik ediliyor.

Uygulama, ülke genelinde yürürlüğe giren yasal bir telefon yasağı niteliği taşımıyor. Restoranların katılımıyla yürütülen deneme süreci, telefon kullanımına ilişkin alışkanlıkları değiştirmeyi hedefliyor.

TELEFONLARIN YERİNİ OYUNLAR ALACAK

Restoranlarda ailelere çocuklarıyla birlikte oynayabilecekleri oyunlar ve çizim malzemeleri sunulacak. Ayrıca ebeveynlere çocukların ekran kullanımını yönetmelerine yardımcı olacak bilgilendirici broşürler verilecek.

Telefonlar ailelerin kendi çantalarında veya masadaki özel sepetlerde tutulacak. Acil görüşmelerin ise masadan uzaklaşılarak yapılması öneriliyor. Bir ay sürecek denemenin ardından uygulamanın daha fazla restorana yayılıp yayılmayacağı değerlendirilecek.