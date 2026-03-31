Bakanlık tarafından alınan kararla, toplu tüketim yerlerinde gıdaların içerik, alerjen ve enerji (kalori) değerleri açık şekilde tüketiciye bildirilecek.

Söz konusu içerikler, menülerde, duvar tahtalarında, broşürlerde, dijital ekranlarda veya karekod aracılığıyla sunulabilecek. Bilgiler karekod ile veriliyorsa işletmelerin görünür bir yerine, "Bu bilgilere karekod ile ulaşabilirsiniz. Karekod kullanamayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur" yazısının asılması gerekecek.

Düzenlemeyle, tüketicinin bilinçli seçim yapmasının sağlanması ve vatandaşların alerjenlerden korunması amaçlanıyor.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, düzenlemeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, taklit ve tağşiş ürünlerin halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğuna dikkati çekti.

Tüketicilerin yediği ürünlerin içeriklerini bilmesinin temel bir hak olduğunu belirten Kılıç, bu kuralların sahada etkin şekilde uygulanması gerektiğini, bu noktada en büyük sorumluluğun piyasa gözetim ve denetim birimlerine düştüğünü aktardı.

Kılıç, etkili, düzenli ve sonuç odaklı denetim mekanizmalarının kurulmasının, düzenlemenin daha anlamlı hale gelmesini sağlayacağını bildirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Lokantalarda menü içeriklerinin daha şeffaf hale getirilmesine yönelik karar, tüketici hakları açısından son derece önemli ve yerinde bir adım oldu. Bu sayede tüketici korunur ve piyasa daha güvenilir bir yapıya kavuşur. Denetim yoksa kuralın bir anlamı yoktur. Yaptırım uygulanmıyorsa ihlaller devam eder. Etkin, sürekli ve sonuç odaklı denetim mekanizması kurulmadan şeffaflık sağlanamaz ve tüketici korunamaz. Bu noktada Bakanlığa, işletmelere ve tüketicilere görev düşüyor. Bakanlık denetleyecek, işletmeler doğru bilgi verecek, tüketici de hakkını arayacak. Çünkü bilinçli tüketici olmadan hiçbir düzenleme tek başına yeterli değildir."

Güçlü toplumların, haklarını bilen, sorgulayan ve arayan bilinçli tüketicilerden oluştuğuna dikkati çeken Kılıç, bu tür düzenlemelerin günlük hayatta karşılık bulduğunu, tüketicinin gerçekten korunduğu ve şeffaflığın bir istisna değil, bir standart haline geldiği bir sistemin oluşturulmasının önemli olduğunu kaydetti.

"Güvenilir gıdaya erişimde daha bilinçli bir toplum oluşacak"

Gıda Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Efe de Tarım ve Orman Bakanlığının, tüketicilerin güvenilir gıdaya erişmesi için kafe ve restoranlarda alerjen ile kalori bilgilendirmesini zorunlu hale getirmesinin olumlu bir adım olduğunu belirterek, uygulamanın, bilinçli tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması ve sağlıklı beslenmesi için önemli bir bilgilendirme olacağını söyledi.

Uygulamanın, konuya hakim olmayan tüketicilerde merak uyandırarak, bu konuyu öğrenmesine vesile olacağına işaret eden Efe, şunları kaydetti:

"Alerjenler 14 grupta toplanıyor. Bazı kişilerde bu 14 alerjenden kimisi alerjik etki yaratabilir. Bu anlamda tüketicilerin hangi gıdaların kendilerinde alerjik etki yaptığını bilmesi önem taşıyor. Ülkemizde çoğu tüketici, hangi gıdaların kendisinde alerjik etki yaptığını bilmiyor. Rahatsızlanıyor fakat bu rahatsızlığın alerjen kaynaklı olduğunu bilmiyor. Bu uygulama ile tüketicide sağlıklı beslenme ve güvenilir gıdaya erişme kültürü oluşacak, kendi metabolizmasına ve bünyesine uygun yemek seçerek daha sağlıklı beslenecek. Sağlıklı birey, sağlıklı toplum demektir. Bu yeni düzenleme ile sağlıklı beslenme ve güvenilir gıdaya erişimde daha bilinçli bir toplum oluşacak" dedi.