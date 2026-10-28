Teknolojinin günlük yaşantıyı ve yemek masalarındaki yüz yüze iletişimi kopma noktasına getirmesi, İtalya'ya bağlı Sardinya Adası'nda radikal bir kararın alınmasına yol açtı. Adada hizmet veren 15 popüler restoran, çocukların ve ebeveynlerin yemek boyunca telefon ile tablet kullanmasını engellemek adına öncü bir pilot proje başlatırken, benzer ekran bağımlılığı sorunlarıyla mücadele eden Türkiye'de de uzmanların önerdiği bu adımın restoranlarda hayata geçip geçmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.

TELEFONU KAPIDA BIRAKMAYAN İÇERİYE GİREMİYOR

"Ekransız Masada" (A tavola senza schermi) adı verilen uygulama kapsamında, restorana gelen aileler akıllı cihazlarını garsona kapıda teslim ediyor. Masaya telefon yerine İtalyan Çocuk Doktorları Federasyonu tarafından özel olarak hazırlanan ve içinde sohbet kartları, çizimler ile etkileşimli mini oyunların yer aldığı "yeniden buluşma setleri" bırakılıyor.

AMAÇ AİLE İÇİ İLETİŞİMİN CANLANMASI

Eski bir çocuk mahkemesi hakimi olan Çocuk Hakları Ombudsmanı Anna Cau öncülüğünde hayata geçirilen projeyle; çocukların yemek süresince susması için ellerine ekran tutuşturulmasının önüne geçilmesi ve aile içi iletişimin yeniden canlandırılması hedefleniyor. Sektör temsilcileri, masalardaki derin sessizliğin yerini yeniden canlı diyalogların alması için projenin diğer işletmelere de örnek olacağını vurguluyor.

TÜRKİYE'DEKİ KAFELERE DE ÖRNEK OLACAK

Sardinya'da başlatılan bu girişim, ekran bağımlılığının giderek arttığı Türkiye'deki sosyal hayatı da doğrudan akıllara getirdi. Türkiye'deki çocuk gelişim uzmanları ve sosyologlar, özellikle kafe ve restoranlarda çocuklara ekran izletilerek yemek yedirilmesinin hem gelişimsel hem de pedagojik açıdan ciddi sorunlar yarattığına uzun süredir dikkat çekiyor.

Yemek saatlerinin yalnızca karın doyurmak değil, aynı zamanda aile içi bağları güçlendiren bir paylaşım alanı olduğunu belirten uzmanlar, benzer "ekransız alan" modellerinin Türkiye'deki işletmelerde de teşvik edilmesini savunuyor. İtalya'daki bu sıra dışı deneyimin ardından, Türkiye'deki restoran ve zincir kafelerin de benzer bir gönüllü uygulamayı hayata geçirip geçirmeyeceği şimdiden merak uyandırıyor.