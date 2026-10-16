İstanbul Modern Sinema, 27 Ekim Dünya Görsel-İşitsel Miras Günü’nü ilgi çekici bir etkinlikle kutluyor…

"Yeniden Perdede" programıyla sinemaseverleri; son 15 yılda restore edilen 12 Türk filmiyle buluşturuyor… Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi işbirliğiyle hazırlanan program; Türk sinemasının korunmasına yapılan katkıyı görünür kılarken, eski filmlere bugün yeniden bakmaya davet ediyor…

SİNEMANIN KIRILMA NOKTALARI

Farklı dönemlerden sarsıcı yapımları izleme fırsatı sunacak olan seçki, 22–27 Ekim tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak. Sinemamızın değişen anlatım biçimlerine, toplumsal hafızasına ve tanıklık ettiği dönüşümlere ışık tutan programda, filmlerin yönetmen ve oyuncuları da konuk olarak izleyiciyle bir araya gelecek…

“Yeniden Perdede” Muhsin Ertuğrul’un 1935 tarihli Bataklı Damın Kızı Aysel’inden Metin Erksan’ın Karanlık Dünya’sına, Halit Refiğ’in Gurbet Kuşları’ndan Erden Kıral’ın Hakkâri’de Bir Mevsim’ine uzanan akışıyla farklı dönemlerin toplumsal, politik ve sinemasal dokusunu gözler önüne serecek.

Programdan seçmeler

İşte 12 yapımın yer aldığı programdaki 5 film…

Aysel Bataklı Damın Kızı

AYSEL BATAKLI DAMIN KIZI, 1935: Selma Lagerlöf’ün öyküsünden, senaryosunu Nâzım Hikmet’in yazdığı Aysel, Bataklı Damın Kızı, Türk sinemasında köy yaşamını merkezine alan ilk filmlerden biri… Muhsin Ertuğrul’un hem yönetip hem de oynadığı Cahide Sonku’yu da yıldızlaştıran film, bir kadının kendi kaderini eline alma mücadelesini sınıfsal karşıtlıklarla birlikte görünür kılıyor. Özgün müzikleri Cemal Reşit Rey tarafından bestelenen film, Sinematek/Sinema Evi tarafından restore edilmişti…

Karanlık Dünya

KARANLIK DÜNYA, 1952:

Film, usta yönetmen Metin Erksan’ın ilk filmi olmanın yanı sıra ilk gerçekçi köy filmi olarak da anılıyor. Karanlık Dünya, çocuk yaşta görme yetisini kaybeden halk ozanı Âşık Veysel’in çocukluğundan sanatçı kimliğinin oluşumuna uzanan yaşamına kişisel ve insani bir portre çiziyor.

Gurbet Kuşları - Program kapsamında, 22 Ekim’de restorasyon ve sinema mirası üzerine bir panel de düzenlenecek.

GURBET KUŞLARI, 1964:

Restorasyon: İstanbul Film Festivali

Orhan Kemal’in aynı adlı romanından uyarlanan film, köyden kente göçü ve büyükşehrin aile üzerindeki dönüştürücü etkisini Türk sinemasında merkezine alan ilk önemli örneklerden biri… Refiğ, göçü yalnızca ekonomik bir yer değiştirme olarak almak yerine sınıf atlama isteği, kentle karşılaşma ve aile içindeki değerlerin sarsılması üzerinden anlatıyor.

Kara Kafa

KARA KAFA, 1979:

Bu film de Türkiye’den Almanya’ya işçi göçünü sınıf, emek ve toplumsal cinsiyet ekseninde ele alan en politik örneklerden biri…

Film, tamamlanmasının ardından “dost ülke Almanya’nın onurunu zedelediği” gerekçesiyle yasaklanmıştı. 32 yıl boyunca seyirciyle buluşamayan film, ilk kez 2012 Antalya Film Festivali’nde gösterildi; restore edilen kopyası ise 2023 Berlinale’de yeniden seyirciyle buluştu.

Hakkari’de Bir Mevsim

HAKKÂRİ’DE BİR MEVSİM, 1983: Ferit Edgü’nün 1977’de yayımlanan O adlı romanından Onat Kutlar’ın senaryolaştırdığı bol ödüllü film, sürgün edilmiş isimsiz bir öğretmenin Hakkâri’nin karla kaplı Pirkanis köyünde geçirdiği zamanı anlatıyor.

Ağır doğa koşulları, yoksulluk, hastalık ve yalnızlıkla çevrili bu dünyada öğretmen; köylülerin hayatına tanıklık ederken kendi varoluşunu da sorguluyor.