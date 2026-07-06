Şişli'de bir vatandaş, sokakta biriken çöplerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak tutuklu bulunan Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı da etiketledi. Resul Emrah Şahan da cezaevinden vatandaşa yanıt verdi. Şahan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Beni etiketlemişsin ama maalesef tutukluyum kardeşim. Şişli’yi ben değil, kayyum yönetiyor. İnan ben de üzülerek izliyorum..." NE OLMUŞTU? Şahan, 19 Mart 2025’te hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Tutuklanmasının ardından 23 Mart 2025'te görevinden uzaklaştırılarak yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen görevlendirilmişti. Daha sonra 13 Mayıs 2026'daki görevlendirmede değişiklik yapılarak İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi atanmıştı.

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