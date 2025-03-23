Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalarda tutuklandı. 'Terör' suçlamasıyla tutuklanan Şahan'ın yerine belediyeye kayyum atanacağı tahmin ediliyor. Eğer CHP'li Şişli Belediyesi'nde kayyum atanırsa 1999'dan sonra ilk kez Şişli CHP'den çıkarak kayyum yönetimine geçecek.

"KENT UZLAŞISI" TUTUKLAMASI

'Kent uzlaşısı' soruşturmasında üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz "Haksız ve hukuka aykırı karara itiraz edeceğiz. İddiaları, delilleri, tutuklama ve serbest bırakma kararlarını basından takip edip, öğrendiğimiz 5 günlük bir süreçti. Aynı dosya kapsamında, aynı deliller söz konusuyken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedilirken, Emrah Şahan’ın tutuklanmasının hukuken hiçbir açıklaması olamaz." paylaşımını yaptı.

"MİLLETİMİZE EMANETİZ"

Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın X hesabından ise, Şişli Belediyesi de biz de milletimize emanetiz. Mücadelemizden bir adım geri atmayacağız." paylaşımı yapıldı.