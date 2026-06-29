Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un “Meclis mahkeme değil” sözlerinin ardından mahkeme kararıyla gelen CHP Genel Merkezi, Özgür Özel başvurusunu ‘ret’ kaygısıyla yalanladı.



Genel Merkez kaynakları geçtiğimiz Cuma günü Meclis Başkanlığı’na başvuruda bulunarak, seçilmiş CHP lideri Özgür Özel’in grup başkanlığının düşürülerek yerine atama yapılacağı bilgisini alelacele yalanladı. Butlan yönetiminin bu tavrında, başvurunun ertesi günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un “CHP’nin görüntüsünden rahatsızım. TBMM Başkanlığı bir mahkeme değil. CHP’nin sorunu, kendi iç sorunu” yanıtı ile genel merkeze kapıyı kapatması oldu.



Kemal Kılıçdaroğlu SÖZCÜ TV’de yaptığı açıklamada Kurtulmuş’u “Neler çevirdiğini biliyoruz” diye hedef almıştı. Genel Merkez böylelikle üçüncü kez Meclis Başkanlığı’nda ret yedi. Başvuru yapmadığını iddia eden Genel Merkezin önünde grup başkanlığı için tek bir seçenek kalıyor. O da Özgür Özel’i tedbirli olarak disipline sevk ederek düşürmek. Ancak bunu da ‘siyaseten’ yapmaya cesaret edilemiyor.



YETERLİ DESTEK YOK



Genel merkezin ısrarla atama yapmak istemesi ise ‘yeterli milletvekilinin desteğini’ alamamasından kaynaklanıyor. Bir seçim olması durumunda Genel Merkez’in kazanması mümkün görülmüyor.



Karar alınabilmesi için 46 milletvekilinin desteğine ihtiyaçları var.



Kılıçdaroğlu’nun CHP Grup Toplantısı’nda konuşacağına dair gönderilen yazı da Rıfat Nalbantoğlu’nun imzası ve evrak sayısı bulunmadığı gerekçesiyle işleme alınmamıştı.





GRUP BAŞKANI DEMEDİ



Butlan yönetimi, iktidara yakın gazeteci Fatih Atik’in “Kılıçdaroğlu’nun Özel’in grup başkanlığı ve grup başkanvekilliklerinin düşürülmesi için başvurdu” haberini de yalanlamıştı. Ancak, Meclis Başkanlığı başvuruya yanıt verdiğinde dilekçe ortaya çıkmıştı.



Butlan yönetiminin Sözcüsü Müslim Sarı’nın haberi yalanlayan açıklamasında, Özel için Grup Başkanvekili yerine Manisa Milletvekili demesi dikkat çekti.