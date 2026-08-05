Reuters'te yer alan habere göre, ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı.

ABD, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu belirtilen üç havayolu şirketi ve iki uçağa yönelik terörle mücadele yaptırımlarını kaldırdı.

Katar merkezli Al Jazeera'dan edinilen bilgilere göre, yaptırım listesinden çıkarılan şirketlerin Fly Baghdad Airlines Company, Iraq Express ve Fly Baghdad olduğu bildirildi. YI-BAF ve YI-BAN tescil numaralı iki uçak da yaptırım kapsamından çıkarıldı.

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