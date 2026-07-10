Türkiye, NATO müttefiklerinin silahlanma süreçlerine finansal katkı sunmak ve savunma sanayisi şirketlerine uzun vadeli kaynak sağlamak amacıyla kurulan Kanada merkezli küresel savunma bankası girişimine katılmama kararı aldı.

Daha önce destek verileceği duyurulan "Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası" (DSRB) projesinde Türkiye'nin yer almayacağını açıkladı. Edinilen bilgilere göre bu karar; Kanada’nın Montreal kentinde icra edilen müzakerelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yürütülen kapsamlı istişareler ve değerlendirmeler sonucunda alındı.

Ayrıca bir Türk yetkili, mevcut aşamada bankaya yönelik herhangi bir katılım taahhüdünde bulunmama kararı aldıklarını net bir şekilde ifade etti.

PROJENİN AMACI NE?

Kanada önderliğinde hayata geçirilecek ve merkezi de bu ülkede bulunacak olan çok taraflı yeni bankanın, savunma alanında faaliyet gösteren başta küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) olmak üzere tüm şirketlere uzun vadeli finansman imkanı sunması hedefleniyor.

Ortak yazılı açıklamada, savunma, güvenlik ve dayanıklılık önceliklerinin desteklenmesi adına kamu ve özel sermayenin teyakkuza geçirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, dev projenin faaliyete geçmesi için ise 2027 yılı işaret ediliyor.

Türkiye'nin masadan kalkmasının ardından; kurucu lider Kanada'nın yanı sıra Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve NATO üyesi olmayan Ukrayna, yeni finansal oluşumda yer alma niyetlerini sürdüren ülkeler olarak kaldı.