Reuters'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde üst düzey danışmanlarına, ABD'nin Tahran'dan veya Yemen'deki İran destekli Husilerden yeni bir provokasyonla karşılaşmaması halinde İran'a saldırmaktan vazgeçebileceğini söyledi.

Şubat ayında İsrail ile birlikte başlattığı ve kamuoyunda destek bulmayan çatışmayı nasıl çözeceğine henüz karar vermediği belirtilen Trump, saldırılardan şimdilik vazgeçti.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynaklar, Trump'ın ulusal güvenlik ve istihbarat yetkilileriyle yaptığı toplantılarının ardından saldırıları ertelemeyi değerlendirdiğini dile getirdi.

Trump'ın ayrıca, tam kapsamlı bir savaşa dönülmemesini isteyen bölgedeki müttefiklerinin endişelerini anladığını söyledi.

ERDOĞAN VE BİN SELMAN İLE KONUŞTU

Üst düzey bir ABD'li yetkili ve konuya aşina bir diğer kaynağa göre Trump, son iki haftada yaptığı telefon görüşmelerinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fikirlerini sordu.

Her iki liderin de Trump'a İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamaması çağrısında bulunduğu, Trump'ın ise saldıracağı veya saldırmayacağı yönünde bir taahhütte bulunmadığı kaydedildi.

Görüşmeye aşina iki kaynağa göre Trump, 31 Ekim'de bin Selman'a seçimlerden sonra saldırmayı planladığını söyledi ancak Veliaht Prens, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların işe yaradığını savunarak saldırıyı ertelemesini istedi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı verilerine göre Trump, 28 Ekim'den bu yana Erdoğan ile üç kez görüştü ve 7 Kasım'daki görüşmeye ilişkin resmi açıklamada İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi gerektiği vurgulandı.

İSTİHBARAT RAPORLARI NE DİYOR?

İstihbarat toplantılarında ABD'li yetkililer, ABD istihbarat teşkilatlarının İran'a yönelik abluka ve ekonomik yaptırımların İran ekonomisine zarar verdiği ve Tahran üzerindeki baskıyı sürdüreceği değerlendirmesinde bulunduğunu bildirdi.

ABD ordusunun, İran'ın deniz trafiğine yönelik aylardır süren ablukasına ek olarak silah ve yaptırım kapsamındaki diğer malzemelerin ülkeye kara yoluyla veya Hazar Denizi üzerinden girişini de engellemeye çalıştığı belirtildi.

SAVAŞ, SEÇİMİ KAYBETTİRDİ

Küresel akaryakıt fiyatlarını artıran savaş, geçen haftaki ara seçimlerde Kongre'nin kontrolünü Demokratlara veren ABD'li seçmenler arasında da tepki çekti.

3 Kasım seçimlerinden kısa süre önce yapılan bir Reuters/Ipsos anketinde Amerikalıların yüzde 55'i savaşın maliyetinin ABD çıkarlarına hizmet etmediğini belirtirken, Başkan Yardımcısı JD Vance Cumhuriyetçilerin Kongre'yi kaybetme nedeni olarak bu savaşı gösterdi.

Trump'ın özel görüşmelerdeki bu değerlendirmeleri, büyük çaplı bir savaşın yeniden başlama ihtimalini reddeden açıklamalarıyla örtüştü.

Bir Beyaz Saray yetkilisi yaptığı açıklamada, "Başkomutan olarak Başkan Trump, tüm kartları elinde tutan ve Amerika'nın çıkarlarının her zaman korunmasını sağlayacak olan mimar ve liderdir. ABD, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde bulundurması ve İran ekonomisinin çökmesiyle çok güçlü bir konumda. Ne yapacağını ve nasıl yapacağını yalnızca Başkan Trump biliyor" dedi.