Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervlerindeki hareket dikkat çekti. Reuters’ın yayımladığı analizde, TCMB’nin net döviz pozisyonunun sadece bir günde 11,2 milyar dolar azaldığı belirtildi. Söz konusu azalışın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı haberiyle birlikte TL’de yaşanan sert dalgalanma dönemine denk gelmesi ise dikkat çekti.

REZERVLERDE SERT DÜŞÜŞ: 11,2 MİLYAR DOLAR

Reuters’ın, Merkez Bankası analitik bilançosu ve bankacılardan alınan hesaplamalara dayandırdığı haberine göre, çarşamba günü itibarıyla net döviz pozisyonundaki düşüş 11 milyar 176 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bankacılar, bu düşüşün büyük kısmının, öğleden önce yapılan yoğun döviz satışlarından kaynaklandığını ifade etti.

10 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ TESPİTİ

Bankacılık kaynakları, çarşamba günü Merkez Bankası’nın piyasaya yaklaşık 10 milyar dolar döviz sattığını tahmin ediyor. Bu tahminler, 8 ila 11 milyar dolar arasında değişiyor. Döviz rezervlerindeki azalışın geri kalan kısmının ise rutin işlemlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Öğleden sonra yapılan işlemlerin ise bir sonraki günlerin bilançolarına yansıyacağı ifade edildi.

DOLAR/TL'DE TARİHİ ZİRVE VE SERT GERİ DÖNÜŞ

Dolar/TL kuru, haftalardır süren istikrarlı seyrin ardından çarşamba günü sert bir yükselişle 42 seviyesine çıkarak yeni tarihi rekorunu kırdı. Ancak TCMB'nin piyasaya güçlü müdahalesi sonrası kur, günü 38 lira seviyelerinde kapattı.

MERKEZ BANKASI’NDAN FAİZ ADIMI VE YENİ ARAÇLAR

Döviz müdahalesiyle eş zamanlı olarak TCMB, bu hafta içinde olağanüstü toplanarak sıkılaştırma yönünde faiz adımı attı. Aynı zamanda, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlama kararı alınırken, ilk kez 56 gün vadeli depo ihalesi de sterilizasyon aracı olarak kullanıma sunuldu.

TL'DE YILBAŞINDAN BU YANA KAYIP %6,7'YE ULAŞTI

Kur, yeni işlem gününe 38 seviyelerinde yatay bir başlangıç yaparken, TL’nin yıl başından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı %6,7’ye ulaştı. 2024 yılını ise Türk Lirası, %16,5’lik sınırlı bir kayıpla tamamlamıştı.