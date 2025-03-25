Pazartesi sabahı, aralarında Agence France-Presse (AFP) için çalışan foto muhabiri Yasin Akgül’ün de bulunduğu, Saraçhane'de gözaltına alınan 4 gazeteciyle birlikte 13 kişi tutuklandı

Reuters’ın gördüğü mahkeme kararına göre, Akgül'ün “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılmak” ve “dağılma uyarısına rağmen alanı boşaltmama” suçlamalarıyla yargılanana kadar tutuklu kalmasına hükmedildi.

Yasin Akgül, son dönemde İstanbul ve diğer şehirlerde düzenlenen protestoları takip ediyordu. Akgül, en son Saraçhane'de gözaltına alınmıştı.

Türkiye'de basın özgürlüğü üzerine çalışan Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Akgül’ün tutuklanmasının doğrudan bu haberlerle bağlantılı olduğunu bildirdi.

Gözaltına alınan diğer gazetecilerin durumu belirsizliğini korurken, Akgül’ün tutuklanması uluslararası basın çevrelerinde dikkat çekti. AFP ise olayla ilgili daha fazla açıklama yapmaktan kaçındı.