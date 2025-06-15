İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu pazar günü Fox News'e verdiği demeçte, İran'daki rejim değişikliğinin İsrail'in askeri saldırılarının bir sonucu olabileceğini söyledi.
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı Cuma gününden bu yana verdiği ilk röportajlardan birinde Fox'tan Bret Baier'e "Special Report" programında konuşan Netanyahu, saldırılardan önce ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiğini söyledi.
Reuters'ın Trump'ın İsrail'in İran dini lideri Ali Hamaney'i öldürme planını veto ettiğine ilişkin haberi sorulan Netanyahu,"Bu konuya girmeyeceğim" diyerek yanıt verdi.