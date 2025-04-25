Rus haber kaynakları Mash ve Shot, Cuma günü Moskova bölgesindeki Balashikha kasabasında bir aracın patlaması sonucu üst düzey bir Rus subayının öldüğünü bildirdi.
Mash, subayın ismini Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik olarak verdi.
Yetkililerden ne olaya ilişkin resmi bir doğrulama ne de hedef alınan subayın kimliğine ilişkin ayrıntılar geldi.
Rusya'nın kolluk kuvvetlerinde kaynakları olan Rus medya kuruluşu Baza, park halindeki bir araçta bulunan bombanın, bölgede yaşayan subay geçerken uzaktan patlatıldığını söyledi.