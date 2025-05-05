T.C.

REYHANLI

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2015/1238 Esas

KARAR NO : 2023/1216

SANIK : HİBE GERÇEK, AHMED ve RAFİKA kızı, 1993 İDLİP doğumlu,

SUÇ : Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak

SUÇ TARİHİ : 11/10/2015

UYGULANAN KANUN MAD. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1.cümle

VERİLEN CEZA MİKTARI : Zaman Aşımı Nedeniyle Düşme

KARAR TARİHİ : 17/11/2023

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanık hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (Zaman Aşımı Nedeniyle Düşme) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 gün içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 30/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02216314