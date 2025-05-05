REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
REYHANLI
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
GAZETE İLANI
HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO : 2015/1238 Esas
KARAR NO : 2023/1216
SANIK : HİBE GERÇEK, AHMED ve RAFİKA kızı, 1993 İDLİP doğumlu,
SUÇ : Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak
SUÇ TARİHİ : 11/10/2015
UYGULANAN KANUN MAD. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1.cümle
VERİLEN CEZA MİKTARI : Zaman Aşımı Nedeniyle Düşme
KARAR TARİHİ : 17/11/2023
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanık hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (Zaman Aşımı Nedeniyle Düşme) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 gün içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 30/04/2025
#ilangovtr Basın no ILN02216314