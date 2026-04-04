Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde toplam 585 bin dekar tarım arazisini sulama kapasitesi bulunan Reyhanlı Barajı'nda su seviyesi artış gösterdi. Yaklaşık 5 yıl önce hizmete alınan 11 bin dönümlük barajda doluluk oranı, yağışların etkisiyle yüzde 40 olarak kaydedildi.
Bölgedeki son durumu değerlendiren Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cünedioğlu, barajı besleyen Afrin Çayı ile Karasu ve Karaçay barajlarındaki su miktarının arttığını belirtti. Cünedioğlu, barajın faaliyete geçtiği günden bu yana su seviyesinin ilk kez bu orana ulaştığını aktardı.
Barajın Amik Ovası'ndaki taşkın riskini azaltma işlevine de değinen Cünedioğlu, şunları söyledi: "Karasu ve Afrin çayından gelen sular Asi Nehri’nde birleşip ovada su baskınlarına neden olmaktaydı. Suların barajda toplanmasıyla bu durumun önüne geçilecek. Geçen hafta yüzde 35 olan doluluk oranı yüzde 40'a yükseldi. Yağışlarla birlikte barajın dolması, yer altı sularının beslenmesine de katkı sağlayacak."