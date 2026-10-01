53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının faillerinden Ömer el-Hatip, Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan Suriye uyruklu Ömer el-Hatip'in, Reyhanlı saldırısının doğrudan planlama ve organizasyon şemasında yer aldığı belirlendi. Zanlının aynı zamanda kanlı eylemin failleri ile Beşar Esad rejimine bağlı askeri istihbarat birimleri arasındaki koordinasyonu ve lojistik bağı sağlayan ana kilit isim olduğu saptandı.

1976 Suriye İdlib doğumlu olan Ömer el-Hatip, Suriye'deki iç karışıklıkların patlak vermesinin ardından Lazkiye'ye geçerek rejim yanlısı "Şebbiha" gruplarına katıldı. Burada dönemin Askeri İstihbarat (Emn El Askeri) Lazkiye Şube Başkanı Kifah Melhem ile yakın ilişki kurdu.

Şubat 2013’te Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaparak keşif faaliyeti yürüten el-Hatip, saldırıda kullanılan bomba düzeneklerini teslim alıp faillere ulaştırdı. Eylemin ardından Esad rejimi tarafından yüklü miktarda parayla ödüllendirildiği tespit edildi.

FİRAR PLANI BOZULDU

Saldırının ardından Suriye'deki hareketliliği MİT tarafından gün gün izlenen el-Hatip’in, deniz yoluyla Avrupa’ya kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Düğmeye basan istihbarat birimleri, düzenledikleri nokta operasyonla kilit ismi yakalayarak yargılanmak üzere Türkiye’ye getirdi.

Saldırının diğer faillerinden Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dib Koralı ve Temir Dükancı ise 2025 yılında MİT operasyonlarıyla yakalanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı saldırı olmuştu. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde düzenlenen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.