Kaza, Reyhanlı Devlet Hastanesi önünde, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 16 MBA 06, 46 FG 368, 31 ANN 779, 06 FRC 425 ve 01 AES 288 plakalı otomobiller peş peşe çarpıştı.
ARAÇLARDA SIKIŞTILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar S.Y., H.Y., S.Y., S.Y. ve A.Y., ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.