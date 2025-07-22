Son dönemde annesi ve eşinin arasındaki gerilimle gündeme gelen Reynmen, geçen günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Anne de olsa bazen bazı şeyleri görmek istemeyebiliyorsun. Ama sonuçta o benim annemdir. Öyle bir kin durumu yok. Annem kök ailem bir de öz ailem var onu da korumam gerek. İnsan istemediği yerlerden sınanıyor" demişti.

Öte yandan konserlerine devam eden Reynmen önceki akşam ilginç bir durum yaşadı. Kıbrıs'ta bir mekanda izleyici karşısına çıkan Reynmen'e sahnede para atılınca ünlü rapçi sinirlendi.

"GEREKSİZDİ BU YAPTIĞIN"

Reynmen "Para atma olayı nerden çıktı? Çıkışta seninle görüşelim. Benim arkadaşımın arkadaşıymışsın! Böyle bir şey yapmaz ve yaptırmaz benim arkadaşım. Seninle ayrıca konuşacağız. Zaten buraya paramı alıp geliyorum. Gerek yoktu dostum, gereksizdi bu yaptığın" dedi.