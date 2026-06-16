İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan lüks oto galerideki dolandırıcılık iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede, galeri sahibi Şahin Çolak'ın da aralarında yer aldığı 4 şüphelinin, lüks araç satışı vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü. Dosyadaki mağdurların toplam zararının 141 milyon 255 bin 440 lira olduğu saptandı.

LÜKS ARAÇ ALIM SATIMI ÜZERİNDEN GÜVEN İLİŞKİSİ

Hazırlanan iddianamede, oto galeri sahibi Şahin Çolak, babası Şerafettin Çolak, kardeşi Ümit Çolak ve galeride çalışan Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun lüks araç alım satımı üzerinden mağdurlarla güven ilişkisi kurduğu aktarıldı. Galeri sahibi Şahin Çolak'ın yüksek bedelli araç satışları gerçekleştirdiği ancak araçları teslim etmediği ya da takas edilen araçlarla ilgili ortaya çıkan mali farkları hak sahiplerine ödemediği iddia edildi. Şüphelilerden Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun ise eski bir oto galeri sahibi olduğu, kendi portföyünü kullanarak Şahin Çolak'a müşteri temin ettiği ve komisyon karşılığında dolandırıcılık suçuna iştirak ettiği öne sürüldü.

MİLYONLARCA LİRALIK PARALAR ALINDI AMA ARAÇLAR TESLİM EDİLMEDİ

İddianamedeki detaylara göre mağdurlardan Mehmet Maruf Y.'nin, Şahin Çolak'a iki adet Rolls Royce marka araç satın almak için 66 million lira ödediği ancak araçların teslim edilmediği belirtildi. Bir diğer mağdur Cevher T.'nin Porsche, Bentley ve Mercedes-Benz marka üç araç için 46 milyon 455 bin 440 lira gönderdiği, Çolak'ın "Araçların üzerinde banka haczi var" diyerek araçları teslim etmediği ve parayı iade etmediği kaydedildi. Diğer mağdurların da Bentley, Mercedes-Benz, Porsche, Audi ve Land Rover marka araçların alım satım işlemleri nedeniyle mağdur edildikleri aktarıldı. Sürücülerden Okan D.'nin satması için bıraktığı Land Rover marka aracın bilgisi dışında üçüncü kişilere satıldığı, müşteki Yusuf A.'nın ise noter üzerinden 4 milyon 500 bin liraya sattığı Mercedes-Benz marka aracının bedelini alamadığı, bu işlemlerin ardından Şahin Çolak'ın galeriyi kapatarak yurtdışına kaçtığı bilgisi iddianamede yer aldı.

GELİRLERİN ŞİRKET HESAPLARINDA GEZDİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Müşteki beyanları, tanık anlatımları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının yer aldığı iddianamede, şüphelilerin çeşitli şirketler üzerinden para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin, kaynağını gizlemek amacıyla şirket ve şahsi hesaplar arasında dolaştırıldığı ifade edildi. Bu kapsamda Başsavcılık, suçtan elde edilen 141 milyon 255 bin 440 liranın müsaderesini ve mali sorumlu olan şirketlere kayyum atanması için gerekli tedbirlerin uygulanmasını talep etti.

İLK DURUŞMA 24 HAZİRAN'DA GÖRÜLECEK

Soruşturma kapsamında galeri sahibi Şahin Çolak'ın yurtdışında olduğu belirlenirken, çalışanı Şerif Yalçın Hünüloğlu 6 Ocak'ta tutuklandı. İddianamede baba Şerafettin Çolak'ın galeride emir ve talimat vererek işleyişe müdahil olduğu, kardeş Ümit Çolak'ın da süreçte yer alarak "Malvarlığı değerlerini aklama" suçunu işledikleri öne sürüldü. Şüpheliler Şahin Çolak, Şerafettin Çolak ve Ümit Çolak hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Mal varlığını aklama" suçlarından 27'şer yıldan 87'şer yıla kadar hapis istenirken, tutuklu şüpheli Şerif Yalçın Hünüloğlu için "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 24 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın ilk duruşması 24 Haziran'da İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.