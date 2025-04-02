Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmalardan sonra başlayan protestolarda çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.

Olup bitenlere sessiz kalan fenomenlere ve ünlülere ise yoğun tepki var.

Komedyen ve feomen Gökhan Ünver de boykot edilenlerden biri oldu, binlerce takipçi kaybetti.

Sessizliğini bayram postu için bozdu ancak bu postun içeriği kendisini takipten çıkanları ti'ye almak amaçlı oldu. Bu hareketi de yine binlerce takipçi kaybına maloldu.

BELEDİYELER İPTAL ETTİ

Avcılar, Küçükçekmece, Bodrum Belediyesi ve Duru Tiyatro Gökan Ünver'in sahne gösterilerinin iptal edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise etkinliklerin iptal edilmesini eleştirerek "Bu örnek CHP iktidara gelirse ne olurun özeti niteliği taşımakta. Demokrasi ve özgürlüğü yalnızca çıkarlarına uyduğu takdirde destekliyorlar. Sanat kendilerine yarıyorsa sanat" dedi.

"OKTAY ABİCİM..."

Şarkıcı Reynmen de Oktay Saral'ın bu sözlerini görünce kendini tutamadı ve başına gelen bir durumu anlattı:

"Oktay abicim siz benim 'öznesi bile olmayan' bir tweet'ten dolayı Kocaeli’ndeki konserimi iptal etmiştiniz hava muhalefetini bahane ederek, halbuki ben size değil, sizin hizmet etmek zorunda olduğunuz halka verecektim konserimi. Organizatör aradı 'Reynmen tweet mi atmış napmış, istemiyorlarmış onu' dedi."