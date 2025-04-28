Megastar Tarkan, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatının ardından Avrupa turnesine Stuttgart konseriyle devam etti. 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü söylerken gözyaşlarına boğuldu.

Tarkan "Annemin en sevdiği türküydü bu geceyi öyle başlatmak istedim. Onu hep birlikte burada analım istedim. Bu gece nasıl olacak hiç bilmiyorum. Anneciğim ışıklar içinde uyu, her zaman kalbimdesin. Hep de olacaksın. Bu yangın hiç sönmeyecek" dedi.

"O BENİM YUSUF'UM, ÇOK VEFALI BİR ARKADAŞ"

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan Reynmen de eşi Emire Cansu Kurtaran ile Tarkan'ın konserindeydi. Bir ara sahneden Reynmen'i anons eden sanatçı, "Çok seviyorum onu. Çok vefalı bir arkadaş. O benim Yusuf'um, çok seviyorum onu çok vefalı bir arkadaş, bir kardeş o. Bana destek olmaya gelmiş bu akşam. Kalp kalbe karşı, iyi ki varsın kardeşim" ifadelerini kullandı.

"DURUŞUNA BİR KEZ DAHA HAYRAN OLDUĞUM ABİM"

Reynmen de Tarkan ile verdiği pozları Instagram'da şu notla paylaştı:

"Kader anı. Hem çok ağladık, hem çok eğlendik. Dün, duruşuna, çizgisine, tavrına bir kez daha hayran olduğum Tarkan abimin konserindeydim. Sahnede dimdik ama bir o kadar da yürekten durdu."

"Hepimizi şarkılarla sardı, ama en çok kalbiyle dokundu. İnsanın sesiyle, bakışıyla, duruşuyla bu kadar çok şey anlatabilmesi… başka bir şey. O gece sadece müzik dinlemedik; sevgiyi, sabrı, gücü hissettik. İyi ki varsın Tarkan abi."