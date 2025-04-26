Türkiye depremlerle sarsılıyor. İstanbul'daki 6.2'lik sarsıntının ardından dün de Kütahya peş peş depremlerle sarsıldı.

Dün saat 07.23'te merkez üssü Kütahya'nın Simav İlçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.37 kilometre derinlikteki sarsıntı Simav'ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Kütahya bu paniği atlatamadan saat 10.20'de de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Kentte 4.5 saatte 1 ila 3 büyüklüğünde 48 artçı meydana geldi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik sarsıntının ardından da artçı depremler aralıksız sürdü. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul'da artçı aktivite sayısının 445'e ulaştığını bildirdi.

İstanbul ve Kütahya'nın ardından dün 10.43'te ise Karadeniz'de saat 10.43'te 14 kilometre derinlikte 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Kırkareli il merkezine 123 kilometre, Tekirdağ'a ise 183 kilometre uzaklıkta.

İstanbul'da deprem endişesi yaşayan bazı vatandaşlar ise millet bahçeleri ve parklarda kalmayı sürdürüyor.

KAVGAYA TUTUŞTULAR

Öte yandan İstanbul'daki deprem, uzmanları da ikiye böldü. Bazı uzmanlar büyük İstanbul depreminin yakın olduğunu, kimisi de son büyük deprem olduğunu savunuyor.

Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul'da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7'nin üzerinde olacak" diye konuştu.

Prof. Celal Şengör alınan önlemlerin yetersiz olduğunu belirtti ve "Artık en mantıklı adımi şehri terk etmek" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından "İstanbul'da deprem bitti" diyen Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da "Celal Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı? Celal, hoca değil" dedi.

"BİR ARAYA GELİP ORTAK AÇIKLAMA YAPIN"

Uzmanların bu açıklamalarına şarkıcı Reynmen tepki gösterdi.

Reynmen, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ya siz deprem bilimcisisiniz, onca yıl okudunuz jeolog oldunuz. Üç tane adam var üçü de birbirine sallıyor. Yok ben bildim yok ben sen bilemedin, astrolog gibi takılıyosunuz."

"Ulan milletin psikolojisi bozulmuş sidik yarıştırmanın alemi var mı? Bir araya gelip ortak bir açıklama yapsanıza, ne ayıp ya."