Reynmen lakabıyla tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş ile eşi Emire Cansu Kurtaran Aktaş, yaz sezonunu Antalya'nın Belek ilçesinde açtı.
Tatillerinden peş peşe paylaşım yapan çift, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Emire Cansu'nun fit görünümüne beğeni yağdı.
Öte yandan Emire Cansu Kurtaran Aktaş'ın tatil kombinleri ve şık tarzı da sosyal medyada dikkat çekti. Takipçileri, Aktaş'ın doğal görünümünü ve zarif stilini övgü dolu yorumlarla değerlendirdi.
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Reynmen'in kaslı paylaşımlarına eşi ateş emojisiyle karşılık verdi.
Özellikle Reynmen'in eşinin elini yanağına koyduğu kare, takipçilerinin en çok konuştuğu paylaşımlardan biri oldu. Çifte, "Maşallah", "Çok yakışıyorsunuz" ve "Yazın en güzel kareleri" yorumları yapıldı.
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