Geçtiğimiz haftalarda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aktaş’ın kan, saç, idrar ve tırnak örneklerinde yapılan testler pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine Reynmen, Instagram hesabından resmi adımları takip ederek yeniden ve doğrulayıcı test talebinde bulunduğunu duyurmuştu.

"GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK" DEMİŞTİ

Yusuf Aktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Tarafımıza bildirilen test sonucu ile ilgili olarak hukuki haklarımızı kullanarak yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduk. Bilimsel yöntemlerle yapılacak bağımsız incelemeler neticesinde gerçeğin ortaya çıkacağına güvenimiz tamdır” ifadelerini kullanmıştı.

İKİNCİ TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

Reynmen, hem Türkiye’de hem de yurt dışında yaptırdığı yeni testlerin sonuçlarını paylaştı. Ünlü isim, tüm testlerin negatif çıktığını açıklayarak takipçilerini bilgilendirdi. Sosyal medyaya düşen asılsız haberlere itibar edilmemesini de hatırlattı.

''TEKRAR ÖZÜR DİLERİM''

Bir video paylaşan Aktaş, “Benim de bir doğrum var, benim de bir gerçeğim var. Tekrardan özür dilerim, böyle bir muhabbetten karşıda olmak hiç istemezdim” diyerek süreci noktaladı.

Adli Bilimler Enstitüsü önünde poz veren Reynmen, “Buraya verdiğim örnek Adli Tıp Kurumu ile eşdeğer bir kurum tarafından incelendi. Öncelikle bunu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Reynmen’in test sonuçlarını paylaşması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve hem hayranlarından hem de takipçilerinden mesajlar aldı.