temizlik programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kadir Ezildi’den yeni proje haberi geldi. “En Hamarat Benim”in sona ermesinin ardından açıklama yapan sunucu, yeni bir kanalda temizlik formatıyla izleyici karşısına çıkacağını söyledi.

“EKRANDAN ÇOK UZAK KALMADAN GERİ GELECEĞİZ”

Kadir Ezildi, yeni projesiyle ilgili açıklamasında eski programını özleyen izleyicilere seslendi. Sunucu, “Eskiyi özledik diyordunuz. Kaldığımız yerden yepyeni kanalımızla temizliğe devam ediyoruz. Çok da güzel kirli evlerimiz var şu anda. Ekrandan çok uzak kalmadan hızlıca geri geleceğiz. Özlediğiniz muhteşem temizliğimizle yepyeni kanalımızda olacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni projenin hangi kanalda yayımlanacağı ve yayın tarihine ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

YENİ TEMİZLİK FORMATIYLA DÖNÜYOR

Kadir Ezildi’nin yeni projesi, temizlik odaklı formatın devam edeceğine işaret etti. Sunucunun yeni kanalında nasıl bir konseptle izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu.

ESKİ FORMATTAN UZAKLAŞTI REYTİNGLER DÜŞTÜ

Uzun süredir gündüz kuşağında yayınlanan “En Hamarat Benim”in, son dönemde yaşanan reyting kaybının ardından sona ereceği ileri sürüldü. Programda yapılan konsept değişikliğiyle yemek içeriğinin daha fazla öne çıkması, yarışmanın eski formatından uzaklaştığı yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.