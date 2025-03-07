20 Kasım 2024 tarihinden bu yana ekranlarda olan 'Annem Ankara'dan beklenmedik bir haber geldi.

Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı dizi final yapma kararı aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, 13 bölümdür izleyiciyle buluşan 'Annem Ankara'nın 15. bölümde final yapacağını açıkladı.

Bu karar izleyicileri üzerken, konuyla ilgili yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

'ANNEM ANKARA' DİZİSİNİN KONUSU

Gerçek hayattan uyarlanan 'Annem Ankara' dizisi, 1990'lı yılların Ankara'sında güçlü bir kadın olan 'Zuhal'in kendisini aldatan eşi 'Hasan' ve desteğini görmediği ailesini bir kenarda bırakarak, üç çocuğuyla birlikte yeni bir hayat kurmasını anlatıyordu.