İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 2026/73811 sayılı dosyası kapsamında; İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen soruşturmada, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak ve temin etmek” suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bu kapsamda 9 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerinde 11 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, 2 şüphelinin firari durumda olduğunu, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunu belirledi. Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan şüphelilerin isimleri şöyle:

"Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler."

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Kamunun sağlığına karşı işlenen suçlara ilişkin soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

ÇEKİMLER İÇİN ŞEHİR DIŞINDAYDI

Gözaltı kararı verilen isimler arasında Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'ın da yer aldığı iddiası dikkat çekti. Sinem Ünsal, son dönemde yüksek izlenme oranlarıyla öne çıkan yapımda rolüyle ilgi gördü.

Öte yandan oyuncunun çekimler nedeniyle şehir dışında bulunduğu ve işlemler için İstanbul’a getirilmesinin beklendiği ifade edildi.

''GERÇEĞİN TEK OLDUĞUNU BİLİYORUM''

Konuyla ilgili açıklama yayımlayan Sinem Ünsal şu cümleleri belirtti:

''Çekimlerim nedeniyle Mardin'deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum. Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul'da olacağım.''