Pastel Film imzalı Daha 17 dizisi, pazar akşamlarındaki başarısıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Geçen yaz başlayan ekran yolculuğuna devam eden yapım için bu kez farklı bir hazırlık yapıldı. Dizinin karakterleri ve hikâyeden sahneler, koleksiyon amacıyla hazırlanan oyun kartlarında bir araya getirildi.

DAHA 17'NİN KARAKTERLERİ KARTLARA TAŞINDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aras, Leyla, Teoman ve Şebnem başta olmak üzere dizinin sevilen karakterleri, Daha 17 kart koleksiyonunda yer alıyor. Diziden sahnelerin de bulunduğu kartlar, hayranlara sevdikleri karakterleri farklı bir formatta biriktirme fırsatı sunuyor.

Her pakette 9 normal kart ve 1 parlak kart olmak üzere toplam 10 kart bulunuyor. Koleksiyon, dizinin karakterlerini ve hikâyeden kareleri bir araya getiriyor.

KARTLARLA KENDİ OYUNLARINI KURABİLİYORLAR

Kartların nasıl üretildiğine ilişkin ayrıntılar henüz bilinmezken kullanım amaçları değişebiliyor. Bazıları bu kartları hatıra olarak saklarken çocuklar ve gençler, resmî bir oyun kuralı bulunmasa da karakterlerin güçlerini, popülerliklerini veya özelliklerini karşılaştırarak kendi oyunlarını oluşturabiliyor. Böylece koleksiyon kartları, eğlenceli bir rekabetin de parçası hâline gelebiliyor.