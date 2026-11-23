Televizyon ekranlarında 22 Kasım Pazar akşamı yaşanan reyting yarışı sona erdi. NOW'da Ömür Usta, Kanal D'de Daha 17 ve TRT 1'de Teşkilat izleyiciyle buluşurken TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster? yayınlandı. Merakla beklenen Total, AB ve ABC1 reyting sonuçlarının açıklanmasıyla gecenin birincisi de belli oldu.

REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVE DEĞİŞMEDİ

22 Kasım Pazar gününün reyting sonuçlarında Ömür Usta üç izleyici grubunda da birinci sıraya yerleşti. Kanal D'nin dizisi Daha 17 ise Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında ikinci oldu.

TRT 1'in iddialı yapımı Teşkilat, Total ve ABC1 gruplarında üçüncü sırada yer alırken AB kategorisinde Ömür Usta'nın özeti üçüncülüğü elde etti.