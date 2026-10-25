24 Ekim Cumartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. Kanal D’nin Güller ve Günahlar dizisi, 39. bölümüyle Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci oldu. Geçen hafta AB ve ABC1’de zirvede yer alan Star TV’nin Başkalarının Hayatı dizisi ise iki kategoride ikinciliğe, Total’de üçüncülüğe geriledi.

GÜLLER VE GÜNAHLAR ÜÇ KATEGORİDE DE ZİRVEDE

Kanal D’nin Güller ve Günahlar dizisi, 39. bölümüyle cumartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Geçen hafta AB ve ABC1 kategorilerinde liderliği Başkalarının Hayatı dizisine kaptıran yapım, bu hafta iki listede de rakibini geride bıraktı.

Dizi, Total kategorisinde de ilk sıradaki yerini korudu. Böylece üç reyting grubunda da gecenin lideri oldu.

BAŞKALARININ HAYATI SIRALAMADA GERİLEDİ

Star TV’nin Başkalarının Hayatı dizisi, beşinci bölümüyle geçen haftaki konumunu koruyamadı. Önceki hafta AB ve ABC1 kategorilerinde birinci olan yapım, bu kez her iki listede de ikinci sırada yer aldı.

Total kategorisinde de gerileyen dizi, haftayı üçüncü sırada tamamladı.

GÖNÜL DAĞI TOTAL’DE İKİNCİ OLDU

TRT 1’in Gönül Dağı dizisi, 228. bölümüyle Total kategorisinde ikinci sıraya yükseldi. Geçen hafta üçüncü olan yapım, böylece sıralamada bir basamak ilerledi.

Dizi, AB ve ABC1 kategorilerinde ise üçüncü sırada yer aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE VE GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW LİSTELERDE

Cumartesi akşamının diğer yapımlarından MasterChef Türkiye, AB kategorisinde dördüncü, ABC1’de beşinci, Total’de yedinci sırada yer aldı.

Güldür Güldür Show ise AB’de beşinci, ABC1’de altıncı, Total’de dokuzuncu sırada günü tamamladı.