25 Mart 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Farklı türlerdeki yapımların aynı gün izleyiciyle buluşması, hangi dizinin zirveye yerleşeceği sorusunu gündemin merkezine taşıdı. Açıklanan resmi verilere göre izleyicinin tercihi netleşti.

ZİRVENİN SAHİBİ BELLİ OLDU

Reyting ölçümlerini yayınlayan TİAK verilerine göre gecenin kazananı açık ara farkla *Yeraltı* oldu. Dizi, üç ana kategorinin tamamında birinci sıraya yerleşerek dikkat çekici bir başarı elde etti.

TOTAL: 8.62 (1. sıra)

AB: 8.22 (1. sıra)

ABC1: 9.46 (1. sıra)

Karanlık atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle öne çıkan yapım, izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

EŞREF RÜYA İSTİKRARINI SÜRDÜRÜYOR

Gecenin dikkat çeken bir diğer yapımı *Eşref Rüya*, tüm kategorilerde üst sıralarda yer alarak güçlü performansını sürdürdü.

TOTAL: 6.51 (2. sıra)

AB: 4.08 (3. sıra)

ABC1: 6.36 (2. sıra)

Özellikle Total ve ABC1 grubunda ikinci sıraya yerleşen yapım, sadık izleyici kitlesini koruduğunu bir kez daha gösterdi.

KURULUŞ ORHAN BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Tarih ve aksiyon türündeki güçlü rakiplerinden biri olan *Kuruluş Orhan*, bu hafta listelerde daha alt sıralarda yer aldı.

TOTAL: 3.91 (8. sıra)

AB: 3.06 (6. sıra)

ABC1: 3.88 (5. sıra)

İlk 10 içerisinde kalmayı başarsa da zirve yarışında geride kalması dikkat çekti.

REKABETİN DİĞER OYUNCUSU SURVIVOR

Rekabet dolu anlarıyla öne çıkan *Survivor* da gecenin konuşulan yapımları arasında yer aldı. Ancak açıklanan listelerde üst sıralarda kendine yer bulamayarak güçlü rakiplerinin gerisinde kaldı.

GEÇEN HAFTA ZİRVEDE MA VARDI