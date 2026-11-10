Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir, 9 Kasım'da ekrana gelen 72. bölümüyle Total, AB ve ABC1 listelerinde zirveye yerleşti. Sezon başından bu yana yükselişini sürdüren dizi, böylece 2026-2027 sezonunda çift haneli reytinge ulaşan üçüncü yapım oldu.

UZAK ŞEHİR ÜÇ LİSTEDE DE ZİRVEDE

Kanal D'nin Mardin'de geçen dizisi Uzak Şehir, 14 Eylül'de 64. bölümüyle başlayan üçüncü sezonunda izleyici ilgisini artırmayı sürdürdü. 26 Ekim'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynandığı akşam bile yükselişini koruyan yapım, 2 Kasım'da da önemli bir başarı elde etmişti.

Dizinin 9 Kasım'da yayınlanan 72. bölümüyle Uzak Şehir, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci sıraya yerleşti. Bir önceki haftaya göre üç listede de yükselen yapım, üçüncü sezonunda ilk kez Total'de çift haneli reytinge çıktı.

BU SEZON ÇİFT HANEYE ULAŞAN ÜÇÜNCÜ DİZİ OLDU

2026-2027 sezonunda çift haneli reyting barajını ilk aşan yapım, Show TV'nin Sevdan Bir Ateş dizisi olmuştu. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı dizi, 30 Eylül'de yayınlanan dördüncü bölümüyle ABC1 kategorisinde çift haneyi görmüştü.

Ardından TRT 1'in Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'yi buluşturan dizisi Taşacak Bu Deniz, 30 Ekim'de Total ve ABC1 kategorilerinde çift haneli reytinge ulaşarak sezonun en yüksek sonuçlarından birini elde etmişti. Yapım, 6 Kasım'da da Total'de zirvedeki yerini korumuştu.

Uzak Şehir de 9 Kasım'daki başarısıyla bu sezon çift haneli reytinge ulaşan üçüncü dizi olarak listeye adını yazdırdı.

TRT 1, EVLİLİK GÜZELDİR'İN YENİ BÖLÜMÜNÜ YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARDI

Pazartesi akşamının reyting yarışında bu hafta bir dizi eksikti. TRT 1, İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Evlilik Güzeldir'in yeni bölümünü yayın akışından çıkardı. Bölümün hangi tarihte ekrana geleceği henüz açıklanmadı.

7 Eylül'de yayın hayatına başlayan ve Fikret Kuşkan'ın başrolünde yer aldığı dizi, son haftalarda final iddialarıyla gündeme gelmişti. Geçen hafta yayınlanan dokuzuncu bölümünde AB kategorisinde son üç haftanın en yüksek sonucunu elde ederek toparlanma sinyali vermişti.

ALTIN ÜSTÜ İSTANBUL ÜÇ KATEGORİDE DE İKİNCİ OLDU

Evlilik Güzeldir'in ekranda olmadığı gecede Uzak Şehir'in en yakın takipçisi ATV'nin Altı Üstü İstanbul dizisi oldu. 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkan yapım, üç kategoride de bir önceki haftaya göre yükseliş kaydetti.

Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında ikinci sıraya yerleşen Altı Üstü İstanbul, özellikle AB listesinde geçen haftaya göre iki basamak yükseldi. Böylece pazartesi akşamını üç kategoride de ikinci sırada tamamladı.

Uzak Şehir ile Altı Üstü İstanbul arasındaki sıralama değişmezken, TRT 1'in ertelenen Evlilik Güzeldir bölümü yayınlandığında pazartesi akşamı reyting yarışına yeniden üç dizinin katılması bekleniyor.