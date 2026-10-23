TRT 1'in Serkan Çayoğlu başrollü dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, son bölümüyle reytinglerini yaklaşık 1 puan artırarak AB kategorisinde ilk üç sıraya girdi. Ekrandaki başarısını yükselten yapımda ise oyuncu kadrosundaki değişim devam ediyor. Sezon başında yapılan kapsamlı değişikliğin ardından iki oyuncunun daha projeye veda edeceği öğrenildi.

İKİ OYUNCU DAHA VEDA EDİYOR

Tarihi olayları ve Sultan Mehmed'in hayatını konu alan dizide Despina Hatun karakterini canlandıran Öznur Serçeler ile Venedik Elçisi Zeno rolündeki Kaan Turgut'un ekipten ayrılacağı belirtildi.

AYRILIKLARIN BÖLÜMLERİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz salı günü 89. bölümü ekrana gelen dizide Kaan Turgut'un 90. bölümde, Öznur Serçeler'in ise 91. bölümde hikâyeye veda etmesi bekleniyor.

SEZON BAŞINDA DA KADRO DEĞİŞMİŞTİ

Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni sezonuna oyuncu kadrosunda yapılan önemli değişikliklerle başlamıştı. Reytinglerdeki yükselişe rağmen yeni ayrılıkların gündeme gelmesi, dizinin kadrosundaki dönüşümün devam ettiğini gösteriyor.