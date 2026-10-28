Salı akşamı televizyon ekranlarında dizi ve yarışma programları arasındaki rekabetin sonuçları belli oldu. Tuzlu Kahve, AB ve ABC1 gruplarında birinci sıraya yerleşirken Total kategorisinde zirveyi Anne Yarısına kaptırdı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ise üç reyting grubunda da ilk üçte yer aldı.

TOTAL’DE ZİRVE ANNE YARISI’NIN

27 Ekim Salı günü açıklanan sonuçlara göre, NOW ekranlarında yayınlanan Anne Yarısı, Total izleyici grubunda günün en çok izlenen yapımı oldu. Star TV’nin Tuzlu Kahve dizisi ise bu kategoride birinciliğe ulaşamadı.

TUZLU KAHVE İKİ KATEGORİDE BİRİNCİ

Star TV’de ekrana gelen Tuzlu Kahve, AB ve ABC1 reyting gruplarında zirveye yerleşti. Böylece yapım, iki kategoride gecenin en çok izlenen programı olurken Total grubunda aynı başarıyı gösteremedi.