Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinde rol alan Elit Andaç Çam'ın yeni adresi belli oldu. Dizide Beste karakterine hayat veren oyuncunun, Fabrika Yapım imzalı Cevher dizisinin kadrosuna katıldığı ortaya çıktı. Oyuncunun yeni projede yer alması, Tuzlu Kahve'den ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

Geçen hafta, 27 Ekim'de yayınlanan Tuzlu Kahve'nin Total reytinglerinde 5. sıraya gerilediği görüldü. Dizinin reytinginde 0,50 oranında düşüş yaşandı.

ELİT ANDAÇ ÇAM'IN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Fabrika Yapım imzalı, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği Cevher dizisinin oyuncuları, kamera karşısına geçmeden önce okuma provasında bir araya geldi.

Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu'nun oturduğu dizinin senaryosunu Burcu Yılmaz kaleme alıyor. Kreatif yapımcılığını ise Salih Fahlioğulları üstleniyor.

Provadan paylaşılan görüntülerle birlikte dizinin geniş oyuncu kadrosu da ortaya çıktı. Elçin Sangu ve Ertan Saban'a Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl, Alican Altun, Gökçem Çoban, Mert Özen, İlay Karataş ve Rüzgar Eser Düzenli eşlik ediyor.

TUZLU KAHVE'DEN AYRILACAK MI?

Cevher dizisinin kadrosunda adı geçen Elit Andaç Çam, halen Star TV'nin salı akşamları yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinde Beste karakterini canlandırıyor. Oyuncunun Cevher'de hangi karaktere hayat vereceği ise henüz açıklanmadı.