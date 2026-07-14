ABD'de görülen Reza Zarrab davasında yıllardır beklenen karar açıklandı. New York Manhattan Güney Bölge Federal Mahkemesi Yargıcı Richard Berman, Zarrab'ın daha önce tutuklu olarak geçirdiği süreyi cezasına mahsup ederek ilave hapis cezası uygulanmamasına karar verdi.

Kararın açıklandığı duruşmada Yargıç Berman, Zarrab'ın tutuklu kaldığı sürenin yeterli ceza olarak değerlendirileceğini belirtti. Böylece davada ek hapis cezası verilmezken, yargılama süreci de sona ermiş oldu.

Mahkeme dosyasında yer alan değerlendirmelerde, ABD savcılığı Zarrab'ın soruşturma sürecinde yetkililerle kapsamlı iş birliği yaptığını ifade etti. Savcılar, Zarrab'ın soruşturma boyunca doğru, eksiksiz ve güvenilir bilgi verdiğini, yaptırımların delinmesine ilişkin iddialarla bağlantılı süreçte önemli tanıklıklarda bulunduğunu kaydetti.

Savcılık ayrıca, Zarrab'ın mahkemede verdiği ifadelerde, yaptırımları aşmaya yönelik plan kapsamında Türkiye'deki bazı yetkililere milyonlarca dolar rüşvet verildiğini öne sürdüğünü ve bu bilgilerin soruşturma açısından önemli katkı sağladığını belirtti.