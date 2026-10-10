Fon skandalına adı rüşvetten kara para aklamaya kadar çeşitli suçlara karışan ve ABD’de benzer suçlar kapsamında tutuklanan İranlı firari iş adamı Reza Zarrab’ın eşi Dilara Altıntop’un da adı karıştı.

BAĞLANTILARI NE?

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Altıntop’un para transferleriyle bağlantısının olup olmadığının açıklanmasını istedi. Akay, “Dilara Altıntop kimdir? Ne tip bağlantıları vardır? Para transferleriyle irtibatı var mı” diye sordu.

Adı geçen firmalardan birinin 3 ve 5 milyar dolar tutarında dijital varlığı soğuk cüzdanlara aktararak yurt dışına çıkardığı iddiasını de dile getiren Akay, iki transferin toplamının 8 milyar dolar olduğunu belirtti. Bu tutarın 400 milyar liraya karşılık geldiğini söyleyen Akay, “Bu miktar 17 milyon emeklinin her birinin 23 bin 552 TL ikramiye alması demektir. 2026 bütçesindeki faizden kurtulmamız demektir’’ dedi.