Türkücü İbrahim Tatlıses'in desteğiyle şöhrete kavuşan ve 'Oy Didem' şarkısıyla hafızalara kazınan Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, yıllar önce evlilik hazırlığı yaptığı sırada ihanetle sarsılmış, Ebru Gündeş'in sevgilisi Reza Zarrab'ı elinden aldığını söylemişti.

Bir dönemin en çok konuşulan magazin olayı yıllar sonra Günel'in açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi.

Instagram hesabından takipçileriyle dertleşen Günel, yayınladığı videolardan birinde Ebru Gündeş'e de yer verdi.

Günel, geçmişte nişanlısı Reza Zarrab'la gizli aşk yaşayan Ebru Gündeş'i affettiğini açıkladı.

Günel "Ben arkadaşlarıma 'Affedin herkesi' derim. Kalbinizde sizi üzen insanları bağışlayın. Hani bana soruyorsunuz ya 'Ebru Gündeş'i affettin mi?' diye… Evet ben kalbimde herkesi affettim" ifadelerini kullandı.



Ebru Gündeş'ten 4 yıl önce boşanan Reza Zarrab, geçen ocak ayında asistan avukat Dilara Altıntop ile Florida Miami'de evlendi.